Mike Maignan connait la durée de son indisponibilité

Le gardien de but milanais a été opéré.

La blessure de Mike Maignan (26 ans, 9 matchs toutes compétitions cette saison) est finalement bien plus sérieuse... Opéré ce mercredi d'une douleur persistante au poignet gauche, le gardien du Milan AC n'est pas certain de rejouer d'ici la fin de l'année 2021. Alors qu'une absence de deux semaines à un mois était évoquée ces dernières heures, La Gazzetta dello Sport explique que le portier français pourrait être écarté des terrains de "six à dix semaines, selon que les ligaments soient touchés ou non".

Une énorme tuile pour le club lombard, qui va devoir faire sans son dernier rempart pour les grosses échéances à venir en Ligue des Champions. L'ancien gardien de l'AS Rome, Antonio Mirante, va d'ailleurs être recruté pour compenser l'absence du Bleu.