Barça : Sergio Agüero ne regrette pas son choix

Au terme de son contrat avec Manchester City en juin dernier, l'attaquant argentin a rejoint le FC Barcelone où il pensait évoluer avec son ami et compatriote Lionel Messi. Mais La Pulga a rallié le Paris Saint-Germain.

Malgré ce rebondissement inattendu, Sergio Agüero (33 ans) ne regrette pas d'avoir rejoint le FC Barcelone.

"Ma signature au Barça ? Je ne regrette rien. Soyons honnêtes, quel joueur ne veut pas être au Barça ? Je dirais que la plupart des footballeurs aimeraient porter ce maillot, peu importe que le Barça soit bon ou mauvais. Je suis arrivé avec l'espoir de jouer avec Leo et de construire une bonne équipe, ce que le club essayait de faire. Quand ils m'ont appelé, j'ai pensé : 'Je me fiche de ce qu'ils vont me payer. Je vais être bien et aider l'équipe autant que je peux'", a confié l'Argentin auprès d'El Pais.