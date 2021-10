Mikautadze et Poaty devraient être de la partie contre l'Union

Blessés en sélection, les deux joueurs ont pu reprendre l'entraînement à la veille de l'opposition contre l'Union.

Bonne nouvelle pour Jordi Condom et Seraing. En conférence de presse, l'entraîneur espagnol a rassuré sur l'état physique de ses joueurs Morgan Poaty et Georges Mikautadze. Respectivement repris avec le Congo-Brazzaville et la Géorgie, les deux sérésiens s'étaient blessés mais ils ont déjà repris les entraînements. Ils seront présents dans le groupe des Métallos pour affronter l'Union ce samedi.