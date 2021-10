🎥 Scandale au Congo : l'équipe nationale féminine U20 contrainte de dormir dehors et de s'entraîner... dans la rue !

La Fédération congolaise de football est au centre d'un scandale de grande ampleur. La Fifpro, le syndicat des joueuses et joueurs de football, a dévoilé au grand jour les conditions désastreuses dans lesquelles vivaient les joueuses de l'équipe nationale féminine U20.

Dans une vidéo publiée par Jonas Baer-Hoffmann, secrétaire général de la Fifpro, on peut voir les joueuses congolaises contraintes de dormir à l'extérieur de l'hôtel car les chambres n'avaient pas été payées par la fédération congolaise. Pire encore, une autre vidéo montre que les Congolaises ont dû s'entraîner... dans la rue, faute d'avoir un terrain d'entraînement à leur disposition.

Ce scandale risque bien de faire débat au Congo alors que l'équipe doit se préparer dans le cadre des qualifications pour le Mondial U20.

This is the Congo u20 women's team sleeping in the street after being kicked out of hotel, which @fecofa_kinshasa failed to pay. Below they are training in the streets. Makes you wonder where that earmarked @FIFAcom women's football funding went? https://t.co/LADbMYj9fN pic.twitter.com/Awv5xedgpw