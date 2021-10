Jack Wilshere n'a pas dit son dernier mot

Libre depuis la fin de son contrat avec Bournemouth, le joueur âgé de 29 ans est toujours à la recherche d'un club.

Sans club, Jack Wilshere (29 ans) s'entraîne actuellement avec Arsenal, son ancienne formation en attendant de trouver un nouveau défi, et tout en passant ses diplômes d’entraîneur. L’international anglais (34 sélections) n’envisage pas de mettre un terme à sa carrière. "C'est certainement quelque chose que j'apprécie et peut-être quelque chose à envisager à l'avenir, mais pour l'instant je veux toujours jouer", a expliqué le médian auprès de Sky Sports.

"J'ai l'impression que j'ai encore beaucoup à donner et quelque chose à prouver, c'est pourquoi je ne veux pas encore arrêter de jouer et commencer une carrière d'entraîneur. En ce qui concerne la forme physique, je suis en train d'y arriver et c'est génial de s'entraîner à nouveau avec de bons joueurs et la qualité ne peut que m'être bénéfique pour l'avenir", a poursuivi l'Anglais qui continuera de s’entraîner avec les Gunners jusqu'en janvier.