Jean Butez revit cette saison du côté de l'Antwerp : "J'aime la clarté"

L'Antwerp avait un problème de gardien de but la saison dernière, mais il a clairement disparu maintenant. Jean Butez est le numéro un, à la satisfaction de tous. Une métamorphose remarquable.

Jean Butez n'était pas indiscutable la saison dernière. "Ce n'était pas une saison catastrophique pour moi, mais c'était une saison avec trop de hauts et de bas. Il me manquait la constance nécessaire pour évoluer dans un grand club", a-t-il confirmé à Het Gazet van Antwerpen.

Butez a dû regarder Beiranvand jouer contre Tottenham et le Club de Bruges. "Cette décision a suscité beaucoup de doutes chez moi. Mais pas seulement. Ma blessure à la cheville juste après la trêve hivernale a également nui à la continuité. Tout comme le changement d'entraîneur, qui nous a amenés à travailler d'une manière différente à la mi-saison."

Brian Priske est arrivé et l'a immédiatement propulsé à la place de numéro 1. Cette confiance n'a pas de prix. "J'aime la clarté. Lors de la préparation estivale, l'entraîneur et l'entraîneur des gardiens de but m'ont fait comprendre qu'ils croyaient en moi. Ensuite, c'était à moi de faire le travail. Priske est quelqu'un qui donne beaucoup de liberté à ses joueurs, ce qui amène chacun à vouloir donner beaucoup en retour. C'est un style de coaching que je ne connaissais pas jusqu'à présent, mais qui fonctionne très bien pour moi."