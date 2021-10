Francesco D'Onofrio évoque l'Union, mais aussi son rôle à Seraing

Peu utilisé chez les Métallos, le défenseur fait pourtant partie des joueurs les plus expérimentés. Toutefois, le joueur formé au Standard de Liège tente d'aider au mieux ses coéquipiers.

Francesco D'Onofrio n'a pas joué beaucoup cette saison du côté de Seraing. Quelques montées et 54 minutes de temps de jeu au total. "J'aurais aimé joué plus, mais c'est ainsi. J'ai un rôle plus profond ici et j'essaie de guider au mieux cette équipe qui est très jeune. Les pousser vers le haut. Cela me tient très à coeur d'être ce capitaine de l'ombre en fait", confie le joueur âgé de 31 ans.

© photonews

Le défenseur a aussi évoqué l'Union Saint-Gilloise, prochain adversaire des Métallos ce samedi après-midi. "L'Union fait un gros début de championnat et donne l'impression d'évoluer en D1A depuis dix ans. Ils se sont vite adaptés", explique le back droit. "Ils font partie du top 4 belge selon moi et ce sera un match très compliqué chez eux. Il faudra être bien organisé face à cette équipe de qualité qui a conservé son ossature et qui s'est bien renforcée par rapport à la saison dernière. L'Union marque facilement, mais nous avons les armes pour leur répondre", souligne le joueur formé au Standard de Liège.

Pour faire tomber les Bruxellois, le promu sérésien peut compter sur Georges Mikautadze, auteur d'un triplé contre Zulte Waregem. "Un véritable dynamiteur qui peut faire la différence à n'importe quel moment. Mais, nous devons jouer en équipe pour faire un résultat au Parc Duden", conclu Francesco D'Onofrio.