Vladimir Petkovic ne s'inquiète pas

Tenu en échec par Nantes (1-1) ce dimanche, pour le compte de la 10e journée de Ligue 1, Bordeaux occupe toujours une inquiétante 17e place au classement. Après dix matchs cette saison, le club aquitain ne compte qu'un seul succès.

L'entraîneur de Bordeaux, Vladimir Petkovic refuse de s'inquiéter après le partage contre Nantes. "Dans l'ensemble, on a fait un bon match défensivement et offensivement. Nous avons fait 25 premières minutes excellentes, puis avec moins de courses et quelques erreurs de trop, on a permis à Nantes de revenir dans le match. On a pris un but lorsque l'on était à dix et dans les moments difficiles, quand on ne gagne pas souvent, tous les petits détails sont un poids et travaillent contre nous. (...) Sur notre nombre de points, je ne pense pas que c'est très grave. On doit corriger ça en gagnant des matchs", a déclaré le coach girondin en conférence de presse.