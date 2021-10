🎥 Le très joli assist de Roméo Lavia avec la réserve de Manchester City

Rom√©o Lavia a d√©j√† pu jouer avec l'√©quipe A cette saison mais fait habituellement partie de l'√©quipe U23 de Manchester City, o√Ļ il est ind√©boulonnable. Le jeune belge a offert son premier assist de la saison ce week-end.

Et quel assist : d'une passe piquée tranchante dans l'axe, Roméo Lavia (17 ans) a transpercé la défense des U23 de Leicester City. De quoi, peut-être, convaincre Pep Guardiola de le sélectionner à nouveau pour l'un des futurs matchs de l'équipe A. Roméo Lavia a déjà pu prendre place sur le banc en Ligue des Champions et en Premier League, et était titulaire en Coupe de la Ligue face à Wycombe.