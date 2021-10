Deux absences à signaler pour John van den Brom.

Troisième de son groupe avec trois points sur six, Genk se déplacera chez le leader de son groupe en Europa League, jeudi soir. Une rencontre à West Ham que manqueront Daniel Munoz, suspendu, et Simen Junklerod, blessé. Les 23 autres joueurs du noyau A sont à la disposition de John van den Brom et effectueront le déplacement à Londres.