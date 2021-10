Thomas Tuchel: "Je sens Romelu Lukaku fatigué mentalement"

Romelu Lukaku connaît une inhabituelle disette avec Chelsea et Thomas Tuchel pense que ça vient des très nombreuses rencontres disputées par son attaquant ces derniers temps.

Six matchs consécutifs sans marquer avec son club: ce n'est pas dans les habitudes de Romelu Lukaku qui connaît un premier creux avec Chelsea. "Je sens que Romelu a peut-être trop joué. Je pense qu'il a participé à trop de compétitions depuis l'été. Il y a eu l'Euro, puis la Ligue des Nations et c'est un tel athlète qu'il ne prend aucun match à la légère", estime Thomas Tuchel, cité par The Guardian.

"Je le sens fatigué mentalement. Pas de quoi s'inquiéter, mais il ne joue pas l'esprit totalement libéré. C'est difficile de savoir s'il a besoin d'une pause ou s'il doit rester sur le terrain", ajoute le coach des Blues, à la veille de la réception de Malmö en Ligue des Champions.