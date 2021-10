Enzo Scifo : "J'espère que ce n'est pas la fin de ma carrière d'entraîneur"

Après cinq ans sans club, l'ex-Carolo avait retrouvé de l'embauche à Mouscron mais son deuxième passage à l'Excel fut de courte durée.

Le retour d'Enzo Scifo en tant que T1 n'aura pas duré bien longtemps. Arrivé cet été sur le banc de Mouscron, le mandat de l'ex-Carolo s'est arrêté après trois petits mois seulement. Après un triste 2 sur 24 en D1B et une dernière place au classement, la situation n'était plus tenable.

L'ancien international belge espère malgré tout ne pas avoir vécu sa dernière expérience en tant qu'entraîneur : "Je n'ai pas envie de m'étendre sur les causes de mon licenciement. Malheureusement, l'aventure est terminée. Est-ce la fin de ma carrière d'entraîneur ? J'espère et je pense que non", a-t-il déclaré à Het Laatste Nieuws.