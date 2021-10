Le message de Guardiola à ses jeunes, dont Roméo Lavia

Ce mardi, un jeune joueur de 19 ans a fait une entrée fracassante en marquant un but. Guardiola en a profité pour faire passer un message.

Depuis le rachat de Manchester City, on dit souvent que les jeunes joueurs sont mis de côté, qu'ils ne sont pas importants. Depuis l'arrivée de Pep Guardiola, certains ont eu du temps de jeu ou sont intégrés de temps à autre lors des rencontres de l'équipe première.

Ce mardi Cole Palmer, affublé du numéro 80, est monté au jeu pour la deuxième fois en une semaine avec City. Mais cette fois, il a eu droit à plus de 3 minutes et il a même marqué un but, son tout premier en Ligue des Champions. Mais Pep Guardiola ne veut pas s'enflammer avec sa nouvelle pépite.

"Palmer a du talent", a déclaré Guardiola en conférence de presse. "Oui, ce soir il est bien monté, mais il doit encore grandir. Comme je le dis toujours, il faut être patient. Pour le moment, il joue avec la deuxième équipe, mais lui comme d'autres sont le futur du club. Ce soir, c'était une belle expérience pour lui, il doit avancer étape par étape et saisir les opportunités".

© photonews

Il lance ensuite un message à plusieurs jeunes joueurs, donc certains sont connus en Belgique: "Je dois dire que j'aime son attitude. Par exemple, il a joué 3 minutes avec nous ce week-end, puis plus tard dans la journée il a marqué 3 buts avec la deuxième équipe. Certains auraient pris se match à la légère, disant qu'ils ont été en A, qu'ils ont un statut... mais pas lui. J'ai quelques jeunes qui seront des grands talents: Liam Delap, Romeo Lavia, Palmer...ils peuvent passer un cap mais pour cela, ils doivent toujours travailler et rester humbles. Alors à ce moment-là, ils seront des joueurs pour Manchester City".

Pas besoin de lire entre les lignes: ces jeunes savent désormais ce qu'ils ont à faire.