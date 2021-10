Wolfsburg et ses Belges vaincus, le Barça au petit trot

Le Barça n'avait pas le droit à l'erreur, il s'est contenté du service minimum contre le Dynamo Kiev.

Après deux lourdes défaites, contre le Bayern et à Benfica, le Barça devait profiter de la venue du Dynaomo Kiev pour se relancer en Ligue des Champions. Les Blaugrana ont accompli leur mission grâce à l'unique but inscrit par Gerard Piqué sur un centre de Jordi Alba en fin de première période.

Suffisant pour l'équipe de Ronald Koeman qui engrange ses trois premiers points et s'installe à la troisième place du groupe E, derrière le Bayern (6) et Benfica (4) qui s'affrontent à Lisbonne mercredi soir.

Première défaite pour Wolfsburg et ses Belges

Soirée plus compliquée en revanche pour Koen Casteels, Aster Vranckx, Dodi Lukebakio et Wolfsburg (Bornauw est resté sur le banc) qui sont tombés sur la pelouse du Red Bull Salzbourg. Lukas Nmecha avait pourtant au but d'ouverture d'Adeyemi, mais le Suisse Noah Okafor a fait la différence, avec un doublé en seconde période.

Deuxième victoire (3-1) en trois matchs pour Salzbourg qui s'isole en tête du groupe avec sept points, cinq de plus que Wolfsburg. Le FC Séville (2 points) et Lille (1 point) s'affrontent mercredi soir et auront l'occasion de réduire l'écart avec les Autrichiens.