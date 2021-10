Jan Vertonghen impressionné par le Bayern

Benfica et Vertonghen ont résisté avant d'exploser dans les 20 dernières minutes.

Il a fallu que le VAR intervienne à deux reprises, mais Benfica a tenu le zéro pendant 70 minutes contre le Bayern, mercredi soir en Ligue des Champions. "Le Bayern est l'une des deux ou trois meilleures équipes d'Europe, on savait que ce serait difficile, ils ont été dangereux avant leur premier but, mais on a su maintenir le 0-0 et on a eu quelques occasions en contre", note Jan Vertonghen au micro de VTM.

Et pourtant, le marquoir indiquait 0-4 au coup de sifflet final. Ce Bayern-là était trop fort pour les Aigles. "Sur le terrain, la façon dont ils jouent, la manière qu'ils ont d'exploiter les espaces, ils savent parfaitement où ils doivent aller, avec des gars comme Kimmich et Müller, au milieu, qui sont constamment occupés à créer des espaces pour les autres: c'est une machine bien huilée."