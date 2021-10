Les Diables restent en tête du classement FIFA, la France monte sur le podium

Malgré les deux défaites d'octobre, les Diables Rouges gardent la première place du classement FIFA qu'ils occupent depuis 2018. Cependant, la pression du Brésil, qui revient à douze petites longueurs, est grandissante. La Selecao aurait même pu récupérer la première place, mais le match nul (0-0) face à la Colombie l'en a privé.

Relégués à la quatrième place le mois dernier, les Bleus remontent sur le podium grâce à leur victoire en Nations League. Les hommes de Didier Deschamps dépassent l'Angleterre, qui voit également l'Italie lui passer devant et prendre la quatrième place.

Pour compléter le top 10, l’Espagne gagne une place (7e, +1) aux dépens du Portugal (8e, -1). L’Allemagne se rapproche du Top 10 (12e, +2) et double les Etats-Unis (13e).

