Losada est triste pour le Beerschot: "Pas possible de changer à chaque fois de philosophie"

Il y a un peu moins d'un an, Losada quittait le Beerschot pour la MLS et DC United. Depuis, pour les Rats, c'est la dégringolade. Losada pointe la direction du doigt.

"Sur les deux dernières années, avec Will Still, nous avions mis en place une façon de travailler", a déclaré Losada dans Gazet Van Antwerpen. "Avec l'arrivée de Peter Maes, tout a été jeté à la poubelle. Ce n'est pas une accusation envers Peter Maes, mais on ne peut pas changer d'identité de jeu à chaque fois".

Selon Losada, la direction est responsable: "En tant que direction, tu dois choisir les joueurs et le coach en suivant une philosophie. Sous Torrente, cela commence à revenir lentement. Ce ne sera pas simple, à court terme, de revenir dans le parcours. Si quelques joueurs comme Caicedo ou Vaca s'adaptent, cela pourrait le faire".

Jusqu'ici, le Beerschot n'a pris que deux points en championnat et ce week-end, ils se déplacent à Anderlecht, ce qui ne sera pas simple.