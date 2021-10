Malines en route vers le 15/15?

Après un début de saison compliqué, les Malinwa restent sur un 12/12 et se sont rapprochés du peloton de tête.

Avec trois défaites lors des quatre premières rencontres, le début de saison du KV Mechelen a été très compliqué. Après une victoire contre l'Union et un nul à Courtrai, la fin de mois d'août des hommes de Wouter Vrancken laissait présager des choses intéressantes.

Depuis la gifle reçue à Anderlecht au début du mois de septembre, Malines reste sur un 12/12 et est remonté à la cinquième place de Jupiler Pro League, un petit point derrière Eupen et l'Antwerp qui se disputent la troisième place du podium. Les quatre dernières rencontres ont été marquées par le retour de l'efficacité du trio offensif du KaVé, Storm - Mrabti - Cuypers. Le trident compte en effet un pied dans sept des huit buts inscrits par les Jaune et Rouge depuis la rencontre de mi-septembre face à Louvain, la première des quatre rencontres victorieuses consécutives.

© photonews

Les Malinois recevront ce soir Zulte Waregem, où le siège de Francky Dury est plus que menacé malgré la bouffée d'air glanée la semaine dernière face à l'Antwerp. L'Essevee ne compte qu'onze petits points et a seulement signé la semaine dernière sa troisième victoire de la saison. Défensivement, Zulte a déjà concédé 24 buts en onze rencontres, ce qui en fait la défense la plus perméable du pays. L'équipe de Francky Dury a déjà concédé deux fois quatre buts cette saison (à domicile face aux deux équipes de Bruges), et une fois cinq buts, en déplacement à Seraing juste avant la précédente trêve internationale.

Le trident offensif Malinwa aura donc une belle carte à jouer demain sur le coup de 18h30, et une victoire des locaux les propulserait provisoirement à égalité avec l'Union et le Club de Bruges, en tête du championnat, en attendant évidemment tous les autres résultats du week-end.