Le projet de l'Espai Barça validé par l'Assemblée Générale

Joan Laporta a reçu l'autorisation de l'Assemblée Générale d'obtenir un prêt d'un milliard et demi d'euros pour financer son projet "Espai Barça" visant notamment à moderniser les installations et dynamiser les alentours du stade pour relancer l'économie du club.

405 membres de l'Assemblée Générale ont voté pour, 21 membres ont voté contre, et six ne se sont pas prononcés. Le projet doit maintenant être validé par les socios du club via un referendum.

Si cela se concrétise, les travaux s'échelonneront de 2022 à 2027, et la réouverture du Camp Nou est prévue pour 2025. Pendant ce temps, le Barça pourrait soit continuer à évoluer dans son stade soit déménager temporairement au stade olympique de Montjuïc. Il a donc abandonné l'idée lancée par Laporta de jouer à l'Estadi Johan Cruyff (Sant Joan Despí), qui nécessitait l'installation de tribunes supplémentaires pour plus de 30 000 personnes. Après ces travaux, le Camp Nou pourra accueillir jusqu'à 105 000 personnes.