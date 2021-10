Seraing a rapidement coulé contre Charleroi : "Je n'ai aucune explication concernant cette défaite"

Ce vendredi en ouverture de la deuxième journée de Jupiler Pro League, Seraing s'est fait balader par le Sporting de Charleroi (1-3) au Pairay.

Le RFC Seraing n'a rien su faire contre le Sporting de Charleroi ce vendredi soir. Les Carolos ont maîtrisé la rencontre de A à Z. "Je n'ai aucune explication concernant cette défaite. On s'entraîne bien et on dispose d'un bon groupe. Il y a eu cette mauvaise deuxième période à l'Union puis nonantes minutes catastrophiques contre Charleroi. Un coup sur la tête depuis la défaite à Bruxelles ? Non, je ne l'ai pas ressenti cette semaine. On pensait que c'était le moment d'avancer, et ce contre une bonne équipe de Charleroi. Mais cela ne s'est pas bien déroulé. Nous devons passer à autre chose très vite. Penser déjà à ce match de Coupe de mercredi", a lâché Morgan Poaty à l'issue de la rencontre.

Le promu sérésien n'avance plus et reste sur un 3 sur 18. "On s'y attendait, il ne faut oublier qu'on est Seraing. On va se battre avec nos qualités et notre effectif. Il va falloir batailler et s'accrocher. Surtout prendre des points à la maison et éviter une pareille première période !", a conclu l'international congolais.