Sergio Gomez, la révélation d'Anderlecht: "Ca me touche quand je peux faire plaisir à un coéquipier"

Sergio Gomez (21 ans) est la grande révélation d'Anderlecht en ce début de saison. Considéré comme le plus grand talent de La Masia, l'Espagnol, qui a connu quelques saisons difficiles, s'épanoui au RSCA.

Arrivé cet été, l'arrière gauche du Sporting d'Anderlecht se démarque grâce à une qualité de passes au dessus de la moyenne. Cependant, il peut également présenter des chiffres impressionnants sur le plan physique. L'Espagnol a enregistré pas moins de 33 sprints contre le Club de Bruges juste avant la trêve internationale. "Non, ce n'était pas un record. Une fois, j'ai atteint 34 contre Valence. Je fais ce que l'entraîneur me demande et dans cette position, il faut savoir faire beaucoup d'aller-retour", a déclaré Gomez dans Het Nieuwsblad.

Avec cinq passes décisives et deux buts, Gomez a déjà marqué les esprits chez Mauve & Blanc. "Vous savez, je préfère donner une passe décisive plutôt que de marquer moi-même. Cela me touche quand je peux rendre un coéquipier heureux."

Milieu offensif de formation, Sergio Gomez était il n'y a pas si longtemps l'une des pièces maîtresses de La Masia. Ici et là, il était comparé à un certain Andres Iniesta. "J'avais des qualités, mais Andres était bien meilleur", dit sobrement Gomez. C'est une icône qui a marqué l'Histoire du Barça et qui a inscrit un but lors d'une finale de Coupe du monde."