🎥 Ronald Koeman fortement chahuté après la défaite du Barça face au Real Madrid

La défaite de trop pour le Barça ? C’est probablement le cas pour certains supporters qui l'ont signifié à Ronald Koeman. Alors que le coach blaugrana quittait le Camp Nou, des fans du Barça ont entouré sa voiture et ont commencé à taper dessus le tout accompagné de nombreux cris, hués et sifflets.

Plus tard dans la soirée, le Barça a condamné ces actions "violentes et méprisantes endurées par notre entraîneur à la sortie du Camp Nou" dans un communiqué. "Le club prendra des mesures de sécurité et disciplinaires pour que de tels actes lamentables ne se reproduisent pas."

FC Barcelona publicly condemns the violent and disdainful acts that our manager experienced when leaving the Camp Nou. The Club will take security and disciplinary measures so that such unfortunate events do not happen again.