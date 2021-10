Dybala en veut plus offensivement

Dybala a apporté un point à son équipe ce dimanche dans le Derby d' Italie. Le petit Argentin aimerait cependant que son équipe joue plus offensivement.

Menée au score pendant plus de 70 minutes, la Juventus Turin a finalement arraché un nul inespéré sur la pelouse de l’Inter Milan (1-1) dimanche en Serie A, grâce à un penalty inscrit par l’attaquant Paulo Dybala (27 ans, 6 matchs et 3 buts en Serie A cette saison) en fin de rencontre. De retour de blessure, l'Argentin a savouré ce but, mais a aussi affiché sa déception par rapport au rendement offensif de son équipe.

"Marquer, c'était important pour moi. (…) Vu comme le match était engagé, je pense que c'est un point très important. On est la Juventus, on joue toujours pour gagner. Mais on est tombé sur une très belle équipe. On doit faire mieux offensivement. Évidemment, on essaie toujours de marquer le plus de buts possible, mais si on peut gagner 1-0, on le fera", a assuré la Joya, au micro de la chaîne DAZN.