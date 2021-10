Mouscron déçu mais fier : "On doit emmener le positif d'aujourd'hui à Virton vendredi"

L'Excel a poussé jusqu'au bout, en vain, face à un Standard intrinsèquement supérieur.

Teddy Chevalier, l'un des hommes d'expérience de cet Excel et l'un des Hurlus habituellement titulaires que José Jeunechamps a décidé d'aligner, restait un peu déçu après une rencontre lors de laquelle il n'aura pas manqué grand chose à Mouscron. "Ca nous tenait à coeur de faire un bon match, on se disait que le Standard allait peut-être arriver relâché face à la lanterne rouge de D1B", explique l'ancien du KV Courtrai.

"Malheureusement, ce penalty très rapide nous met un peu dedans. Mais l'équipe n'a pas lâché et c'est avec cette mentalité là qu'il faut poursuivre", estime Chevalier. "Le problème reste qu'on a du mal à se créer des occasions franches. Les appels sont là, la volonté est là, mais les ballons n'arrivent pas. On travaille pour que ce soit le cas".

Le prochain match arrivera vite, et il est crucial : vendredi, Mouscron va à Virton. "Il faut continuer à bosser car c'est un déplacement très important. On doit garder le positif de ce soir et l'emmener à Virton", conclut Teddy Chevalier.