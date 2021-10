La RAAL, entre classe Neerpede, anciens Zèbres et ex-Rouches

La RAAL réussit son début de saison en D2 ACFF grâce en partie à quelques produits de Neerpede ayant décidé de tenter leur chance quelques échelons plus bas pour percer. Nul doute qu'ils donneront tout pour se montrer. Mais d'autres anciens de Pro League évoluent chez les Loups.

Clément Libertiaux, Zèbre puis Loup

Le portier habituel de la RAAL, Clément Libertiaux, est connu des supporters de Charleroi et Mouscron : formé chez les Zèbres, il rejoint l'Excel Mouscron en 2020 et n'y obtient malheureusement que peu de temps de jeu. C'est finalement chez les Loups, d'abord en prêt et désormais à titre définitif, que ce jeune portier de 23 ans a percé. Avant le niveau professionnel, cependant, Libertiaux a également porté les couleurs ... du RSCA, des U10 aux U16, rejoignant Charleroi en raison de son peu de temps de jeu.

© photonews

Sa doublure, Mathias Janssens (23 ans), qui ne devrait pas jouer ce mercredi, a un parcours à part puisqu'en 2019, il quitte La Louvière pour le Canada et le Valour FC. Après cette pige outre-Atlantique, il fait son retour au Tivoli cet été.

Une défense rouge-mauve-zèbre

Les joueurs d'expérience sont nombreux en défense côté louviérois, avec notamment le nom le plus connu du grand public : Corentin Fiore (26 ans), un temps parmi les plus grands espoirs du Standard de Liège où il a tout de même disputé 50 matchs, dont un en Europa League, fait unique dans le groupe ! Optant ensuite pour l'Italie (Palerme, Imolese, Teramo, Ravenne), il tente un retour au pays, au Cercle, où cela se passe plutôt mal, avant de finalement opter pour la RAAL. Il est indéboulonnable.

Autre pilier louviérois, Gilles Denayer (25 ans) faisait partie de la génération Musonda et Tielemans à Anderlecht jusqu'en 2018, sans jamais pouvoir percer et ce malgré un contrat professionnel pour ses 18 ans. Il décide de partir en Grèce, à Pamisos (D3), où les choses se passent mal, et doit finalement mettre ses rêves de footballeur pro temporairement au placard en revenant à Walhain. Mathias Francotte (23 ans) est un autre ancien de Neerpede (jusqu'en 2016) habituellement titulaire à la RAAL, après être également passé par les jeunes de Courtrai.

Le solide et polyvalent (milieu ou défenseur) Grégory Lazitch (29 ans) est l'une des cautions expérience du groupe, avec ses 19 matchs en D1A sous les couleurs du Sporting Charleroi. Il est au club depuis 2018, après des passages à Virton, Visé ou encore l'UR La Louvière. Reste à voir si Taquin fera appel à ses joueurs habituels, à savoir Lazitch, Fiore, Denayer et Alain-Jerry Matoka (22 ans), parfois préféré à Francotte, ou offrira du temps de jeu à des jeunes comme Louis Delhaye (21 ans) ou l'ancien produit du LOSC et du Standard Maxime Thiel (20 ans).

Un milieu au talent Rouche et Mauve, et avec ... un international

Le parcours de Nelson Azevedo (23 ans) l'a vu passer des Espoirs d'Anderlecht à, brièvement, l'équipe A pour une mi-temps sous Hein Vanhaezebrouck, en 2018 ; bouché en A, il opte alors pour ... le Standard, où il n'obtient pas plus sa chance. Laissé libre en juillet 2019, il restera sans club pendant un an : ce n'est qu'en 2020 qu'il rejoint la RAAL et se relance en Amateurs, avec succès. Avec trois buts cette saison, Azevedo sera l'un des joueurs à suivre côté louviérois.

Fadel Gobitaka (23 ans), lui aussi, a goûté à la D1A avec son club formateur : c'était en 2015, avec le Standard, et le jeune disputera au total trois rencontres avec les Rouches, avant d'aller tenter sa chance à Geel, puis aux Pays-Bas (Roda JC) et au Luxembourg (Differdange). Un tour du Benelux pour finalement atterrir à La Louvière cet été. Il a inscrit son premier but pour les Loups contre Givry dimanche dernier et sera donc à bloc. Tout comme Thomas Wildemeersch (21 ans), l'ancien joueur du Sporting Charleroi, lui aussi buteur, habituellement réserviste.

Les titulaires, en plus d'Azevedo, ce sont souvent Louka Franco (24 ans), ancien Zébrion qui fait partie des meubles et des meilleurs buteurs du club, et Thomas Vanhecke (24 ans), autre ancien de Charleroi, présent au club depuis 2018. Le Néerlandais Andy Lokando (22 ans), laissé au repos contre Givry, pourrait cependant jouer, tout comme Samuel Gueulette (21 ans), qui présente la particularité d'être international A avec le Rwanda depuis l'été passé !

Un ancien de Neerpede pour alimenter le marquoir ?

En attaque, l'un des atouts offensifs principaux des Loups, c'est Mohamed Soumaré (25 ans), déjà auteur de 5 buts cette saison en championnat. Et Soumaré est également un ancien anderlechtois, prolifique en équipes de jeunes avant de rejoindre l'Italie en 2014 et d'y rester jusqu'en 2018, quand il rejoint Dudelange avec lequel il est champion du Luxembourg. Il était laissé au repos dimanche au coup d'envoi, mais Jordan Henri s'est blessé et Soumaré a dû très vite monter au jeu.

© Photonews

Et Taquin avait laissé au repos son autre artificier : Benjamin Romeyns, meilleur buteur cette saison avec 6 buts. Arrivé cet été du Sporting Charleroi, Romeyns est la bonne affaire, à 20 ans seulement, et en 27 minutes de jeu dimanche, il est encore parvenu à trouver le chemin des filets. Il sera attendu titulaire ce mercredi, et sera à suivre. Tyron Crame (19 ans), pur produit du club, peut espérer du temps de jeu.