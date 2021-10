Anderlecht ne fait pas dans la dentelle et déroule à la RAAL malgré un Tivoli en feu

Il n'y a pas eu photo au Tivoli entre la RAAL et Anderlecht, qui a planté sept goals aux Loups.

La magie de la Coupe, si un stade en Belgique la connaît, c'est bien ce Tivoli qui n'a plus accueilli la D1 depuis bien longtemps, mais est plein comme un oeuf ce mercredi pour ce RAAL-Anderlecht de gala. Difficile, au vu de l'ambiance folle mise par les supporters des Loups - ambiance qui forcera même un rapide arrêt du match après quelques minutes - de se dire que La Louvière n'évolue que D2 ACFF, le quatrième échelon de notre football.

Au vu de la composition de Vincent Kompany aussi, il y a de quoi douter, seuls Magallan (pour sa première titularisation en match officiel), Ashimeru et dans une moindre mesure Zirkzee intégrant la tournante. Pensée notamment à Stroeykens et Arnstad même pas sur le banc, surtout au vu du scénario du match qui leur aurait permis de prendre du temps de jeu.

"Allez les Louuuups"

Car malgré les encouragements répétés et très vocaux d'une supportrice louviéroise idéalement placée à côté du micro de nos confrères de la télévision et dont tous les téléspectateurs auront pu profiter, ainsi que ceux d'un kop digne d'une tribune de D1A, les Loups n'auront pas fait illusion longtemps. Pourtant, tout aurait pu très vite très mal tourner pour Anderlecht, si Mr Vandamme avait estimé que Magallan était dernier homme à la 12e minute lorsqu'il retient Soumare.

© photonews

Est-ce l'un des tournants du match ? La RAAL, qui fonctionne un peu trop par longs ballons, n'inquiètera en tout cas plus vraiment Van Crombrugge (qui s'était fait une frayeur inutile sous la pression louviéroise en début de de match), et l'armada anderlechtoise déroulera : Amuzu force Clément Libertiaux (ex-Charleroi, Mouscron) à sortir le grand jeu, mais celui-ci ne peut rien sur un ballon à bout portant déposé à Joshua Zirkzee par Murillo (0-1, 20e). Le flanc gauche défensif louviérois vivra un calvaire, mais la madjer d'Amuzu quelques minutes plus tard passe à côté (24e).

Louage alerte un peu le RSCA mais trouve le petit filet à la demi-heure, et après que Libertiaux ait encore sauvé les meubles de l'autre côté, le corner consécutif voit Wesley Hoedt faire le break (0-2, 32e). On se dit que le break est fait, mais Magallan, encore lui, se troue un peu sur un coup-franc louviérois et Amir Murillo doit aller au duel ; la faute sur Azevedo est franchement légère, mais Louka Franco n'en a cure et fait 1-2 (34e). Pas le temps de se réjouir côté RAAL car un copié-collé du premier but est inscrit par Lior Refaelov (39e, 1-3), et c'est le coup de massue : Anderlecht déroule, Sergio Gomez part cette fois du côté gauche pour tuer le match en offrant son doublé à Zirkzee avant la pause (45e, 1-4).

Si c'est dommage pour le suspens, c'est idéal pour la confiance côté Anderlecht - après tout, ce sont là d'habituels titulaires qui déroulent, et ça ne peut qu'aider à faire de même en championnat. La seconde période en devient anecdotique : El-Hadj, Sardella, Mykhaylichenko et Raman montent au jeu pour profiter à la fête - car ça en reste une au Tivoli malgré le score qui s'alourdit. Libertiaux stoppe encore un grand arrêt devant Refaelov, mais doit s'incliner devant Raman (76e, 1-5), puis Refaelov (79e, 1-6), qui profitent notamment d'un Zirkzee clairement plusieurs classes au-dessus de ses opposants directs. Wesley Hoedt sur coup-franc (ce qui fait clairement rire le banc) fixe le score à un sévère 1-7, et Anderlecht aura finalement vécu une promenade de santé. Pour la RAAL, l'essentiel était ailleurs, mais on espérait certainement autre chose ...