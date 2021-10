Le Beerschot savoure sa première victoire de la saison : "Nous la méritons"

Les Anversois ont enfin pu goûter à une première victoire cette saison.

Opposé aux Francs Borains, le Beerschot a pu compter sur Noubissi, Caicedo, Holzhauser et Vaca pour assurer son passage au tour suivant.

Mais au-delà de la qualification, il s'agissait de la première victoire de la saison de la lanterne rouge de JPL : "C'est extrêmement important pour la confiance. Nous méritons cette victoire", a déclaré Holzhauser dans Het Gazet van Antwerpen.

L'Autrichien a été décisif avec un but et une passe décisive : "En championnat, cela n'a pas toujours été mauvais à chaque match. Nous méritons plus de points. Samedi contre Seraing, nous devrons prendre des points peu importe la manière dont nous jouerons."

Favori face au Francs Borains, les Anversois ont tout de même célébré la victoire : "C'était une toute petite célébration, ce n'est vraiment pas le moment de commencer à faire la fête, car un match capital nous attendra samedi", ponctue l'Autrichien.