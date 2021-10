Jules Van Cleemput, enfin buteur : "Cette saison, je suis un autre homme"

Bien peu auraient parié sur un but de Jules Van Cleemput ce soir, et pour cause : le défenseur du Sporting Charleroi n'avait jamais marqué en D1A. C'est chose faite, et cela confirme sa montée en puissance.

L'explosion de joie après le troisième but carolo le rappelait : même si le score paraissait lourd, Charleroi n'avait pas vécu une soirée facile à l'AS Eupen. "On s'est battus les uns pour les autres et ça a payé aujourd'hui, mais il n'y a pas de match facile cette saison, c'est serré devant, derrière, partout", estime Jules Van Cleemput. "Notre job en tant que défenseurs était de garder le zéro derrière pour que nos attaquants fassent la différence après. Ali et Shamar ont fait un très beau match".

Van Cleemput lui-même revit depuis qu'il évolue dans une défense à trois : "Ca me convient très bien, j'ai tout le jeu devant moi et deux collègues derrière pour me couvrir dans le dos. Le coach me demande de sortir avec le ballon", explique-t-il. "Des espaces se créent quand moi et Knezevic montent un peu et le reste de l'équipe peut en profiter".

L'année passée, ce n'était pas vraiment moi

De quoi transformer le latéral parfois un peu en-dessous en un défenseur très important pour son équipe. "Je suis le premier à le dire, la saison passée, ce n'était pas vraiment moi. J'ai eu un déclic dans ma tête, je me suis dit que je ne me reconnaissais pas sur le terrain", confesse Van Cleemput. "Avec le Covid, c'était très difficile, j'étais toujours seul à l'appartement. J'ai laissé tout ça derrière moi et cette saison, grâce à un coach qui m'accorde une confiance totale, j'ai bien évolué".

Jules Van Cleemput a ainsi inscrit son ... premier but en D1, tout simplement. "Si je me souviens de mon dernier but ? Avec Deinze, en D2, mais je n'avais jamais marqué en D1A", rigole-t-il.