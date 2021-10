Le Standard de Liège crée le buzz sur la toile, les supporters réagissent : "Ridicule" et "lamentable"

Le Standard s'est mis, lui-même, dans une fameuse polémique ce samedi matin en réagissant de manière très étonnante sur son compte Twitter après la sortie médiatique de François Fornieri dans les colonnes de Sudinfo.

Pressenti un temps pour entrer dans le capital du Standard de Liège, François Fornieri s’est confié en exclusivité dans les colonnes de Sudinfo. "Bruno connaît mes intentions. Mais je lis que d’autres sont également intéressés. Alors je dis tant mieux car pour moi, ce qui compte, c’est que le Standard fasse à nouveau partie du Top 3 du foot belge et pas du top 10. Parce que ça me fait mal de voir mon club favori à ce niveau. Je ne voulais ni être président, ni CEO du club. Seulement supporter et investisseur", a expliqué l’ancien CEO de Mithra auprès de nos confrères.

Les Rouches ont alors réagi sur leur compte Twitter. "Mon club favori ? Supporter… Ha bon ???"

Ce qui n’a pas manqué d’interpeller leurs nombreux supporters liégeois qui ont jugé la publication comme étant "ridicule" et "lamentable". Bruno Venanzi, le président du Standard en a également pris pour son grade.

