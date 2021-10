La durée d'indisponibilité de Michy Batshuayi est connue

Notre compatriote a quitté le jeu dès la 24e minute de jeu hier soir.

Besiktas a été défait hier soir sur la pelouse d'Hatayspor, 1-0. Titulaire, Michy Batshuayi est sorti blessé dès la 24e minute et a laissé sa place à Karaman. Peu après la rencontre, notre compatriote a effectué plusieurs tests médicaux et Besiktas a publié le verdict dans un communiqué cette après-midi.

Michy souffre d’un étirement et d’un hématome du muscle postérieur de la cuisse (biceps fémoral). Il devrait être écarté des terrains pendant dix jours et manquera donc la rencontre face au Sporting Portugal en Ligue des Champions ainsi que la rencontre face à Trabzonspor. Un gros point d'interrogation demeure quant à sa présence face à l'Estonie et au Pays de Galles lors de la trêve internationale.