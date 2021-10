Hospitalisée depuis plusieurs jours, elle aurait succombé au coronavirus selon les premières informations.

Marleen Boonen, la mère de François Sterchele, est décédée. Patrice Lempereur, conseiller communal à Ans, a annoncé la triste nouvelle sur Twitter. Peu de temps après, le compte Twitter dédié aux dernières informations du RFC Liège et le Club de Bruges ont partagé la triste nouvelle.

Je suis triste d’apprendre le décès de Marleen #Boonen qui fit tant pour la cause des plus démunis au travers de son association ASBL Rêves d'enfants François #Sterchele. Elle possédait la vertu première : le courage. Elle fut un modèle et un exemple. #MerciMarleen — Patrice Lempereur (@Patrice4020) October 30, 2021

Nous apprenons avec beaucoup d’émotions, le décès de Marleen Boonen, la maman de François #Sterchelle 😢



Nous présentons aux familles et amis nos plus sincères condoléances 💐 #RFCLiège pic.twitter.com/s4wkXLLv9w — RFC Liège News (@JOHAN_1892) October 31, 2021

Marleen Boonen, de mama van François Sterchele, is helaas overleden.



We wensen vrienden en familie veel sterkte toe! 💫 #YNWA pic.twitter.com/DkCWWaCuWh — Club Brugge KV (@ClubBrugge) October 31, 2021

Le 8 mai 2008, François Sterchele s’était éteint dans un accident de voiture. Depuis lors, Marleen Boonen était très investie dans la cause des plus démunis et des enfants malades, à travers son association ASBL Rêves d'enfants.