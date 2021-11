🎥 Lukas Nmecha parmi les nominés au but de la semaine en Champions League

Buteur décisif avec Wolfsbourg en Ligue des Champions ce mardi, Lukas Nmecha cÎtoie du beau monde.

L'ancien attaquant du RSC Anderlecht est en effet nominé pour le trophée de but de la semaine en Champions League aux côtés de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et Robert Lewandowski, rien que ça, pour son but décisif lors de la victoire (2-1) de Wolfsbourg face à Salzbourg.