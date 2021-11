Éliminatoires pour le Mondial: deux Belgicains dans la sélection américaine

Arrivés en Pro League cet été, le Genkois et l'Anversois sont désormais des habitués du Team USA.

Les défenseurs du Racing Genk et de l'Antwerp, Mark McKenzie et Sam Vines font tous les deux partie de la sélection américaine pour les deux prochaines rencontres d'éliminatoires pour le Mondial 2022. Tous les deux âgés de 22 ans, ils avaient fait leurs débuts avec le Team USA en février 2020 et ils comptent 8 caps.

Après six journées, les Américains pointent à la deuxième place des éliminatoires de la zone Concacaf et sont donc bien partis pour décrocher leur ticket pour le Qatar. Ils affronteront le Mexique et la Jamaïque lors de la prochaine trêve internationale.