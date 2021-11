Éric Deflandre avant Bruges-Standard : "Les Rouches ont besoin d'un match référence"

Ce dimanche, un choc au programme de la quatorzième journée de Jupiler Pro League avec la rencontre opposant le Club de Bruges au Standard de Liège.

Éric Deflandre avait vu son histoire avec le Standard de Liège se terminer brutalement le mois dernier et était revenu sur son départ. L'ancien back droit suit toujours attentivement les Rouches et ceux-ci semblent toujours éprouver de grandes difficultés depuis le départ de l'ancien staff.

"Une amélioration dans le jeu ? Pas spécialement. Il y a eu cette victoire dans la douleur en Coupe du côté de Mouscron. Ils auraient dû l'emporter contre OHL, mais ont partagé l'enjeu dans les derniers instants. Puis, deux autres nuls contre le Cercle et Courtrai. Il y a beaucoup de jeunes joueurs au sein de cette équipe, et cela prend du temps", nous confie l'ancien back droit.

"Le Club a laissé probablement beaucoup d'énergie en Angleterre"

Ce dimanche, le matricule 16 va croiser le fer avec le Club de Bruges qui s'est incliné à Manchester City (4-1) lors de la quatrième journée de la Ligue des champions. "Le Club a laissé probablement beaucoup d'énergie en Angleterre et sera diminué physiquement. Une bonne chose pour le Standard qui devra en profiter. Les Rouches ont besoin d'un match référence et d'une rampe de lancement. Et une victoire au Jan Breydel pourrait marquer un tournant", a confié l'ancien Blauw en Zwart (1996-2000).

"Les supporters du Standard attendent un sursaut d'orgueil"

Les supporters liégeois sont en colère. "Je les comprends car cela fait longtemps que le Standard de Liège n'est pas dominant dans le jeu. Ils attendent un sursaut d'orgueil et un enchaînement au niveau des résultats. Un bon résultat à Bruges avant la trêve pourrait faire du bien à tout le monde", a conclu Éric Deflandre.