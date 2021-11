Van den Brom sur Bongonda : "Les meilleurs jouent, Théo doit s'en rendre compte"

Théo Bongonda est dans le dur à Genk : son dernier but en championnat date d'août, il n'a joué que dix minutes à Zulte et est même resté sur le banc contre West Ham.

John Van den Brom dispose de nombreuses options offensives sur le banc : Iké Ugbo et Lucas Oyen sont montés au jeu contre les Hammers, et Joseph Paintsil est désormais titulaire. "Je suis heureux de mes options, oui. Aurais-je dû les faire monter au jeu plus tôt contre West Ham ? Je ne pense pas. Quand ceux sur le terrain sont à la peine physiquement, il faut intervenir", explique John Van den Brom dans Het Belang Van Limburg.

"Mais je n'ai pas vu ça jeudi, et aucun joueur n'a demandé son remplacement. Oui, nous avons été tenus en échec après la pause, mais Paintsil était combatif jusqu'à la dernière seconde et Ito n'a pas besoin de grand chose pour être décisif, on l'a vu sur l'égalisation", continue le coach du Racing Genk. Résultat : Théo Bongonda a dû rester sur le banc, lui qui avait déjà à peine participé à la fête à Zulte Waregem (2-6) ...

Une situation compliquée ?

Paintsil a pris l'avantage sur Bongonda, qui n'a pas pu être décisif durant la longue série de défaites des Limbourgeois. "Oui, Théo a certainement du mal à vivre cette situation. Mais le meilleur joueur du moment joue. Il doit bien voir lui-même que Paintsil est en forme", souligne Van den Brom. "Mais les joueurs se soutiennent mutuellement en permanence et peut-être aurai-je besoin de Théo dimanche".