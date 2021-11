Deniz Undav, double buteur, ne se trouve ... pas en forme : "J'ai déjà été meilleur"

Deniz Undav en est désormais à dix buts cette saison en Pro League. L'attaquant de l'Union a frappé deux fois face à Charleroi et semble inarrêtable, mais sait qu'il peut encore mieux faire que ce samedi.

Deniz Undav était ravi de la performance collective ("Gagner 4-0, c'est l'idéal pour partir en trêve internationale l'esprit tranquille"), mais moins de sa performance individuelle : "Je marque deux buts, mais j'aurais pu être meilleur dans la conservation du ballon. Depuis quelques semaines, on sent que l'adversaire nous cerne mieux en tant qu'équipe", estime l'attaquant germano-turc de l'Union. "Peut-être que je suis moins surprenant, en effet. Mais ma qualité, c'est de pouvoir délivrer des assists quand je ne marque pas. C'est souvent pour ce gars (il montre en riant Vanzeir, pas loin de nous), parce que ses courses sont excellentes".

L'entente entre Undav et Vanzeir est en effet une clef du jeu unioniste. "Grâce à lui et aux services de mes équipiers, je marque même en étant moins bon. Je n'ai qu'à attendre leurs bons ballons", se réjouit le buteur. "Mais depuis quelques semaines, je sens que je suis moins bon que lors des dix premiers matchs. Je crois que ça n'a rien à voir avec l'adaptation des défenseurs à mon jeu, car quand je suis à 100% dans mon jeu, tous les défenseurs auront du mal. Je ne le suis plus, et je dois régler ça".

Être meilleur dans les duels

Le point que Deniz Undav veut améliorer : sa présence dans les duels. "J'en gagne peut-être un sur deux, alors que je ne dois perdre aucun ballon. C'était un de mes points forts dans les dix premiers matchs de championnat", analyse-t-il. "Je dois monter sur le terrain et être prêt à "tuer" le défenseur adverse, y aller à fond. Je vais travailler à ça pour les prochaines rencontres".