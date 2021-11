Un ancien Diable Rouge n'est pas convaincu: "Vanzeir? Pour moi c'est un point d'interrogation"

Un ancien Diable Rouge ne semble pas encore totalement convaincu par Dante Vanzeir mais il ne demande qu'à l'être.

Avec 9 buts et 5 passes décisives, Dante Vanzeir est en grande forme depuis le début de la saison avec l'Union. Cette semaine, il a été appelé en équipe nationale et Gilles de Bilde, pour le compte de VTM, a donné son avis à propos de cette sélection.

Pour l'ancien joueur, c'est difficile de savoir à quoi s'attendre: "Il y a un écart entre l'Union et l'équipe nationale, c'est un autre niveau, une autre exigence", a déclaré De Bilde, qui précise selon lui que Lukaku, Benteke et Batshuayi ont une plus grande expérience internationale que Vanzeir.

"Vanzeir, c'est pour moi un gros point d'interrogation. Il a beaucoup de qualités, mais nous devons attendre et voir sur le terrain". Ce samedi, les Diables Rouges recevront l'Estonie et lors de cette rencontre Vanzeir pourrait recevoir du temps de jeu si le score devient large. Sinon, 3 jours plus tard, les hommes de Martinez se déplaceront au Pays de Galles. Jusqu'ici, Vanzeir a été sélectionné en équipe nationale dans toutes les catégories de jeunes.