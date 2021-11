La presse argentine se paie Leonardo et le PSG

Leonardo n'a pas apprécié que Lionel Messi, blessé, rejoigne sa sélection, et il ne s'est pas caché pour le dire publiquement.

En critiquant la décision du staff de l'Argentine d'avoir retenu l'attaquant Lionel Messi (34 ans, 5 matchs en L1 cette saison) et le milieu de terrain Leandro Paredes (27 ans, 2 matchs en L1 cette saison), pourtant blessés et absents lors des derniers matchs du Paris Saint-Germain, le directeur sportif des Rouge et Bleu Leonardo s'est attiré les foudres de la presse argentine.

"Le PSG contre Lionel Messi. La tension grandit et les dérives peuvent être très dangereuses. (...) Les court circuits existent également en interne, car pendant que Leonardo affichait une position très dure, Mauricio Pochettino avait déjà fait savoir que Messi rejoindrait sa sélection", explique le quotidien La Nacion. De son côté, le journal Olé va plus loin avec un tacle en bonne et due forme.

"Leonardo défend une idée : il est responsable de l'effectif le plus construit à coups de billets de la planète, et il se plaint que nous, les Argentins, ayons la possibilité de plus profiter de Messi que les Parisiens. Il s'est déjà plaint deux fois cette semaine. Leonardo cherche des raisons pour justifier le fait que sa 'superbe équipe' n'écrase pas encore tout. Mais il sait que pour les patrons qataris du PSG, c'est bénéfique que Messi brille en club comme en sélection en vue du prochain Mondial", peut-on lire. Une réponse cash !