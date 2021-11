STVV relancé? "Il fallait casser la spriale négative"

Après quatre matchs sans gagner et une élimination douloureuse en Coupe, à Seraing, STVV a retrouvé le chemin de la victoire, samedi soir, derrière les Casernes.

Une victoire que les Canaris sont allés chercher au caractère. "On avait un peu le sentiment que rien ne pouvait nous arriver. Tout le monde s'est donné à fond pour l'équipe, on a travaillé les uns pour les autres, c'est ça Saint-Trond", se réjouit Steve De Ridder.

"C'est comme ça que nous devons prendre des points. Si on peut construire de derrière et mettre nos occasions au fond, on peut vivre une belle saison, mais le plus important était d'abord de casser la spirale négative de ces dernières semaines", ajoute-t-il.

Car les Trudonnaires avaient enchaîné les déceptions, malgré un fond de jeu plutôt intéressant, avant leur déplacement à Malines. "Ce sont les résultats qui comptent. C'est la réalité du foot", conclut Steve De Ridder, qui espère la machine relancée, alors que les Canaris recevront l'Antwerp juste après la trêve internationale.