Adrien Saussez a les crocs: "Je veux montrer à beaucoup de gens qu'ils se sont trompés sur moi"

L'ancien gardien de l'Union retourne dans le Hainaut et a envie de montrer qu'à 30 ans, il peut encore montrer beaucoup de choses.

"Je ne veux pas revenir sur l'Union, je ne veux pas en parler, ce la ne m'intéresse pas". Avec ces mots, Adrien Saussez ferme un chapitre bruxellois qui fait partie de son passé. Le voilà maintenant chez les Francs Borains et le gardien de but a envie de se montrer.

"Je veux montrer à beaucoup de gens qu'ils se sont trompés sur moi. Je n'ai de comptes à rendre à personne mais je veux montrer mes qualités. Redescendre ici, c'est un tremplin pas un pas en arrière. Je suis aussi là pour aider les jeunes à aborder les rencontres, aider l'équipe et surtout ne pas me prendre pour ce que je ne suis pas".

Pour Georges-Louis bouchez, c'est une opportunité qu'il se devait de saisir: "C'est quelqu'un de la région, je ne voulais pas louper cette opportunité. Son expérience du haut niveau va nous apporter quelque chose de plus, en plus d'être un bon gardien. On a un groupe avec beaucoup de jeunes qui n'ont pas connu le football pro comme Adrien. Quoi qu'il en soit, ce sera un pari gagnant."