Le KVO s'offre le neveu de Georges Weah, brièvement cité à Anderlecht

Le neveu d'une légende débarque en Jupiler Pro League : le KV Ostende tient son premier renfort hivernal et il s'agit du neveu de Georges Weah, Kyle Duncan.

Kyle Duncan (24 ans) va rejoindre le KV Ostende cet hiver, annonce le Nieuwsblad. Le latéral droit débarquera chez les Côtiers au terme des Playoffs de la MLS pour lesquels il s'est qualifié avec son équipe, les New York Red Bulls. Il viendra concurrencer Brecht Capon et doit être le remplaçant de Jelle Bataille, parti l'été dernier pour l'Antwerp.

Duncan est le neveu de Georges Weah, légende de l'AC Milan et du PSG, Ballon d'Or 1995 et accessoirement président du Libéria depuis 2018. Formé à Valenciennes, il est retourné aux USA en 2015 pour s'imposer aux NY Red Bulls et est récemment devenu international américain. Cette saison, il a disputé 32 matchs, marqué un but et délivré 3 assists. L'été dernier, Kyle Duncan, très suivi, avait été cité notamment au RSC Anderlecht.