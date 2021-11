🎥 Qualifs CdM : l'Italie se fait peur, triplé d'Harry Kane, l'Écosse s'assure une place de barragiste

Plusieurs formations sont encore en course pour arracher leur billet vers le prochain Mondial.

Italie - Suisse

La Squadra a été accrochée par la Suisse à Rome. Widmer (11e) ouvrait le score pour la Nati avant que Di Lorenzo (36e) n'égalise pour les Champions d'Europe. En toute fin de match, Jorginho manquait un penalty frappant au-dessus des cages de Sommer. Au classement, les deux formations partagent la tête avec le même nombre de points ce qui promet un final passionnant.

FT | Italië moet zich tevreden stellen met een gelijkspel na een gemiste strafschop van Jorginho! 😳 #ITASUI pic.twitter.com/B8vd07f7yL — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) November 12, 2021

Angleterre - Albanie

Les Three Lions n'ont fait qu'une bouchée de l'Albanie, pourtant en course avec la Pologne pour accrocher la deuxième place du groupe I. Le break a été fait en première période avec cinq buts inscrits avant le repos, des oeuvres de Maguire (9e), imité par Kane (18e), Henderson (28e) puis Kane à nouveau (33e et 45e+1).

Harry Kane’s perfect hat-trick vs Albania (H)

pic.twitter.com/t6X93xFwQy — AU 🇼đŸ‡č (@fanofconte) November 12, 2021

Moldavie - Écosse

L'Écosse du Brugeois Jack Hendry s'est assurée de sa place de barragiste grâce à Patterson (0-1, 38e) et Adams (0-2, 65e).

Andorre - Pologne

Lewandowski (0-1, 5e), Józwiak (0-2, 11e), Joan Cervós (1-2, 45e), Milik (1-3, 48+3), Lewandowski (1-4, 73e)

Irlande du Nord - Lituanie

Šatkus (OG) (1-0, 17e)

Autriche - Israël

Bitton (0-1, 32e), Arnautovic (1-1, 51e sur penalty), Peretz (1-2, 58e), Schaub (2-2, 32e et 3-2, 72e), Sabitzer (4-2, 84e)

Danemark - Îles Féroé

Skov (1-0, 18e), Bruun Larsen (2-0, 63e), Olsen (2-1, 89e), Mæhle (3-1, 90e)

Hongrie - Saint-Marin

Szoboszlai (1-0, 6e), Gazdag (2-0, 22e), Szoboszlai (3-0, 83e), B. Vécsei (4-0, 88e)