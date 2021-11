Robert Bauer prend ... un match de suspension de plus après l'appel de Saint-Trond

Le STVV avait décidé de se pourvoir en appel de la suspension de trois matchs infligée à Robert Bauer, exclu face à Malines. Mal en a pris aux Canaris.

Robert Bauer avait en effet été suspendu pour 4 matchs, dont trois effectifs et un avec sursis, pour son carton rouge face au KV Malines. Une sanction que Saint-Trond estimait excessive et contre laquelle le club limbourgeois s'est pourvu en appel. Mais le Conseil disciplinaire n'a non seulement pas été clément, mais a même ... été plus sévère que le parquet : Bauer est désormais suspendu 5 matchs, dont 4 effectifs !