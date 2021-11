Sergio Agüero répond aux rumeurs concernant son état de santé

Des rumeurs de fin de carrière pour raisons de santé avaient agité la toile ces dernières heures, mais Sergio Agüero les a rapidement démenties.

Sergio Agüero, sorti face à Alavès avant la mi-temps en raison de douleurs au torse, souffrirait d'arythmie cardiaque et les prévisions les plus pessimistes affirment que l'Argentin de 33 ans ne pourrait plus rejouer. Contraint de se soumettre à trois mois de traitement et d'analyses, Agüero a cependant réagi : "Au vu des rumeurs, je signale que je suis les indications des médecins du club, je fais des tests, je suis des traitements et nous ferons le point dans 90 jours. Je reste positif", affirme le joueur du FC Barcelone.