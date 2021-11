Ce que vous ignorez peut-être sur l'Estonie, modeste adversaire des Diables

L'Estonie est une sélection méconnue, que la Belgique retrouve après s'être imposé à Tallinn (2-5) et qui se déplacera à Bruxelles avec pour espoir de ne pas prendre une valise. Faites un peu connaissance avec les Sinisärgid !

Une sélection principalement locale

Parmi les 25 joueurs repris par Thomas Häberli, seuls 7 évoluent à l'étranger, dont un chez le voisin letton. Le plus grand club du pays, le FC Flora, fait office de fournisseur privilégié de la sélection avec pas moins de douze joueurs dont 4 des 5 milieux de terrain. Niveau automatismes, les Sinisärgid sont donc servis. Le 9 décembre, ces 12 joueurs reviendront d'ailleurs en Belgique ... avec leur club, pour défier La Gantoise.

Le plus prometteur de ces joueurs est sans aucun doute le tout jeune Maksim Paskotsi, qui évolue non seulement à l'étranger mais en Premier League, à Tottenham. Le défenseur central de 18 ans est généralement présent en U23, mais a pu disputer 3 minutes cette saison en qualifications pour la Conference League. Paskotsi est habituellement titulaire avec l'Estonie, mais a passé le match aller contre la Belgique sur le banc.

Un vétéran en fin de parcours

Bien plus expérimenté, Konstantin Vassiljev, 37 ans, disputait peut-être l'une des dernières campagnes qualificatives de sa carrière. Capitaine, il est de loin le joueur le plus capé de la sélection et le troisième joueur le plus capé de l'histoire de l'Estonie avec 135 apparitions (25 buts). Il compte également trois titres de joueur estonien de l'année - loin derrière le recordman, dont nous parlerons plus tard - et six trophées du but le plus beau du championnat d'Estonie.

Un championnat qu'il a retrouvé récemment : en 2019, Vassiljev signait au FC Flora, après une carrière passé en Slovénie, en Russie et en Pologne. Malgré son âge, il y est titulaire régulier et auteur d'une belle saison (28 matchs, 6 buts, 8 assists). En sélection, Konstantin Vassiljev est indéboulonnable, et sera donc certainement au coup d'envoi ce samedi. Ce sera la 5e fois qu'il affrontera les Diables Rouges ...

Ragnar Klavan, une légende toujours active

Si vous ne deviez citer qu'un seul joueur estonien ... tout d'abord, vous galéreriez probablement un peu si vous n'êtes pas un grand spécialiste. Ensuite, un nom récent, peut-être : Ragnar Klavan (36 ans), ancien joueur de l'AZ Alkmaar et de Liverpool, est le recordman du nombre de titres de Joueur estonien de l'année, remporté à sept reprises, la dernière fois en 2019 lorsqu'il portait les couleurs de Cagliari.

© photonews

Et Klavan, qui a encore disputé 15 matchs la saison passée en Serie A, joue toujours : retourné cet été au pays, au Paide Linnameeskond, il y a disputé 12 rencontres. Plus trace du solide défenseur central dans la sélection, cependant, depuis 2019.

Une sélection globe-trotter

Sous l'impulsion de son excentrique maître à penser Aivar Pohlak, président de la fédération (et fondateur à l'époque du Flora FC, club d'identité estonienne dans un pays alors soviétique), l'Estonie est devenue célèbre pour ... être une sélection de "globe-trotters". L'objectif de Pohlak : battre le record du nombre de sélections affrontées. Il s'en expliquait dans La Dernière Heure avant le déplacement belge à Tallinn : son rêve, c'est que l'Estonie affronte les 209 nations de la FIFA.

Résultat : la modeste équipe balte a déjà affronté des équipes aussi variées qu'Antigua & Barbuda, les îles Fidji, le Kirghizstan, la Guinée équatoriale, les Emirats Arabes Unis, la Jordanie, les Philippines ou encore la Thaïlande. En zone Europe, l'Estonie est le seul pays à avoir affronté toutes les autres équipes, à l'exception du Kosovo. Un jeu un peu fou auquel les supporters estoniens ont fini par se prendre, et qu'Aivar Pohlak entend bien continuer à l'avenir, même si le Covid a compliqué cette tâche de globe-trotter.