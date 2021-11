De Bruyne relativise : "Le coach ne va pas tout changer à cause des revers !"

Kevin De Bruyne espère bien que la qualification sera célébrée ce soir et ne s'attend pas à une révolution dans le jeu des Diables après les déceptions de l'Euro et de la Nations League.

Kevin De Bruyne vivra une nouvelle qualification pour un grand tournoi en cas de résultat positif face à l'Estonie, la quatrième consécutive (cinquième si on compte le Final Four de Ligue des Nations). "L'objectif est toujours de franchir un palier, mais gagner un grand tournoi n'est pas facile. Maintenant, c'est clair que cette qualification n'aura pas la même saveur que celle pour le Brésil", concède-t-il.

"Mais ce qu'on souhaite, c'est que le staff, les joueurs et tout le pays le fête et soit heureux de ça. Ce n'est pas tant la qualification que la continuité qu'il faut célébrer cette fois", nuance De Bruyne. "Tant que l'équipe y parvient, il faut en profiter. Ca va peut-être un peu plus de soi désormais de se qualifier, mais ça n'empêche pas d'en être heureux".

Des Diables "différents" ?

Les résultats de l'Euro et de la Nations League n'ont pas été à la hauteur des attentes, et certains se demandent si Roberto Martinez en profitera pour changer son style de jeu ou de gestion. "Je ne crois pas, car le coach a une philosophie claire depuis son arrivée", relativise De Bruyne. "Ce n'est pas parce qu'on a perdu quelques matchs qu'il changera tout, et tout changer n'est pas une bonne chose non plus".

Quant à l'avenir, KDB avisera en fonction de son corps, affirme-t-il : "Après le Mondial 2022 ? J'ai 30 ans, je connais mon corps. Ma décision de continuer ou non après dépendra des signaux que celui-ci m'envoie", se contente-t-il de répondre.