Une absence côté néerlandais dans le duel crucial face à la Norvège !

Stefan De Vrij (29 ans), blessé ce dimanche lors de l'entraînement des Oranje en prévision du match face à la Norvège, ne sera pas rétabli pour la dernière rencontre de sa sélection dans ce groupe. Le défenseur de l'Inter Milan s'est blessé ce samedi face au Monténégro (2-2). Il a quitté la sélection.

🗞 𝐒𝐭𝐞𝐟𝐚𝐧 𝐝𝐞 𝐕𝐫𝐢𝐣 𝐥𝐞𝐚𝐯𝐞𝐬 𝐭𝐫𝐚𝐢𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐜𝐚𝐦𝐩@Stefandevrij has left the training camp because he suffered an injury last night in the game against Montenegro. As a result, he will miss Tuesday’s game against Norway. Get well soon, Stefan! 🧡#WCQ2022 pic.twitter.com/4fAPsIWw2N