Mission remplie pour Gaëtan Englebert et le FC Liège : "Le club est sur une bonne série"

Le RFC Liège a écrasé Rupel Boom ce dimanche (3-1) lors de la dixième journée de Nationale 1. Le matricule 4 occupe la première place du classement avec 21 points.

Le FC Liège a plié la rencontre en première période, les Sang et Marine menaient 3-0 après 23 petites minutes de jeu. “Nous avons montré beaucoup d’engagement et d’agressivité en première mi-temps. Nous sommes récompensés par trois buts en une demi-heure. Après, nous avons bien géré la partie face à une bonne équipe qui, je pense, ne restera pas à sa place actuelle. En deuxième période, nous n’avons pas concédé beaucoup d’occasions. Nous voulions enregistrer un bon résultat et rester en tête du championnat. Le club est sur une bonne série et veut atteindre l’objectif. C’est une victoire parmi les autres”, a confié Gaëtan Englebert, le remplaçant temporaire de Drazen Brncic.

Le directeur sportif a bien rempli sa mission dans ce rôle d'entraîneur principal. "Avec le groupe, nous avions eu l'occasion de travailler ensemble la semaine dernière. J'aime cela : le terrain et le vestiaire. Je retrouve ce que j'ai connu en tant que joueur pendant 15 ans. C’est l’avant-match qui est toujours un peu spécial pour les joueurs et pour le staff. Agréable de retrouver cette ambiance là aussi", a souligné celui qui a pris le micro pour chanter face au kop liégeois, qui l’avait réclamé. “J’ai été supporter du club, je le suis toujours. Ça fait plaisir de participer à la fête quand tout se passe bien.”