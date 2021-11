Luis Enrique est soulagé: "Nous avons fêté ça comme un titre"

L'Espagne a validé son ticket pour le Qatar.

L'Espagne a validé son billet pour la Coupe du monde 2020 après sa victoire contre la Suède (1-0) dimanche. L'entraîneur espagnol Luis Enrique n'a pas caché son soulagement après la rencontre.

"Cette victoire m'enlève un sacré poids, pour être honnête. On a travaillé beaucoup sur l'aspect psychologique, on a réussi à transmettre aux joueurs la confiance nécessaire et je crois que ça a marché. On a célébré cette qualification comme un titre, parce que pour nous, c'est tout comme", a confié le technicien.

L'ancien entraîneur du Barça a aussi tenu à souligner la belle performance du jeune milieu de terrain barcelonais Gavi (17 ans, 4 sélections) : "Aujourd'hui, en particulier, je voudrais souligner le match de Gavi, qui est de la région de Séville et qui a fait un match fabuleux. C'est un garçon né pour jouer au football. Le futur est vraiment prometteur. On va arriver avec des vétérans exemplaires, comme Sergio Busquets, Jordi Alba, Koke, César Azpilicueta, des leaders sur le terrain et en dehors, et des jeunes merveilleux."