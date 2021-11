La Pro League et la Fédération sportive flamande demandent au Comité de concertation de ne pas prendre de mesures drastiques

Le GEMS a conseillé aux politiciens de suspendre les sports en salle pendant 3 à 4 semaines et de permettre aux sports de plein air de continuer avec un public plus restreint. Une décision qui ne fait pas les affaires des différentes fédérations sportives.

La Pro League pense avoir déjà fait de gros efforts et fait savoir qu'il s'agit d'une activité de plein air sûre. "Le football est une activité de plein air, nous utilisons le CST et avons un public statique. Les mesures prises en début de saison, dont le CST que nous avons été les premiers à déployer à grande échelle, sont venues après concertation avec le politique et les experts et avec 'un automne difficile' en tête", indique la Pro League dans un entretien accordé à Het Laatste Nieuws.

La Fédération sportive flamande demande au Comité de concertation de ne pas prendre de mesures drastiques. "En plus des mesures plus strictes depuis le 1er novembre, d'autres alternatives sont également possibles, comme l'introduction du CST pour tous les sports (de contact) en salle", a déclaré le président Koen Umans. "En outre, il est certainement possible d'envisager de réduire temporairement la capacité du public lors d'événements sportifs en salle et/ou de limiter l'utilisation des vestiaires."